Kayıp Mimar Ece'nin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı... İşte Evden Çıkış Anı!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ece Gürel'in evden çıktığı anlar yer aldı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da arama çalışmalarının yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Aksu, "Biz çok ümitliyiz, kardeşimizin hayatta olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

EŞYALARI BULUNDU

Ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

HENÜZ GELİŞME YOK

Çalışmaları takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi. Ekiplerin hiç durmadan çalıştıklarını belirten Çeçtepe, vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ve henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gürel'in son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıktığı anlar yer aldı.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da arama çalışmalarının yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Aramaların hala sürdüğünü dile getiren Aksu, belediyenin iki arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara eşlik ettiğini söyledi.

'SAĞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Çalışmalarda ilerlemeler kaydedildiğini belirten Aksu, "Şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Bugün bulduğumuz bazı materyaller onu gösteriyor. Şu anda arama devam ediyor. Biz çok ümitliyiz, kardeşimizin hayatta olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kayıp Mimar Ece'den İlk İzKayıp Mimar Ece'den İlk İzGüncel

Kaynak: AA

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