Kayıp Mimar Ece'den İlk İz

İstanbul Belgrad Ormanları'nda kaybolan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in eşyaları ve telefonu bulundu.

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İstanbul’da Belgrad Ormanı’na gittiğini söylemesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde dalgıçlar suda arama çalışmaları yaparken, kayıp kadının eşi Sezer Gürel de çalışmaları yakından takip etti.

Kayıp Mimar Ece'den İlk İz - Resim : 1

Arama çalışmaları kapsamında Ece Gürel’den ilk iz bulundu. Gürel’e ait mont, çanta, telefon ve bazı kişisel eşyalar bulundu. Bulunan eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kayıp Mimar Ece'den İlk İz - Resim : 2

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

2 Mart'ta evden Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in yurt dışında bulunan arkadaşıyla mesajlaşması ortaya çıkmıştı. Gürel, arkadaşına mesajında kaybolduğunu söylemişti.

İstanbul'un Göbeğinde Sır Olay: Kayıp Peyzaj Mimarının Son Mesajları Ortaya Çıktıİstanbul'un Göbeğinde Sır Olay: Kayıp Peyzaj Mimarının Son Mesajları Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

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