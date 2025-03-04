Antalya'da Çıkan Yangında Bir Kişi Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir evde çıkan yangında ayakları yanan Melisa Nacak (23), hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Çıkan Yangında Bir Kişi Yaralandı

Yangın, Çandır Mahallesi'nde Ali İhsan Nacak'a ait evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran alevler sırasında evde bulunan Melisa Nacak, babası tarafından son anda dışarı çıkarıldı.

İTFAYE, SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayaklarında yanıklar oluşan Melisa Nacak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiyle alevler söndürüldü ancak ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Ali İhsan Nacak, yangın çıktığında kızının evde uyuduğunu belirtti. Alevlerin arasına girerek kızını kurtaran Nacak, "Ayakları yandı, şu an durumu iyi, hastaneye tedaviye götürdüler. Yangın başladığında dinamoyu çalıştırarak ilk müdahaleyi yapıp yangını söndürmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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