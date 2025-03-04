Avrupa'dan 800 Milyon Euroluk Silahlanma Planı: von der Leyen Açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile yaklaşık 800 milyar euroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.

'TEHLİKELİ ZAMANLAR...'

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını tanıttı. Çok önemli ve tehlikeli zamanlardan geçildiğinin altını çizen von der Leyen, hazırlıklı olunmaması durumunda yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinin gerçek anlamda tehdit altında olduğunu ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın kararlı biçimde ve hızla harekete geçmesinin önemine işaret eden von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır." dedi.

Avrupa'nın, kısa vadede acil ihtiyaçları gözetmesi, Ukrayna'ya desteği sürdürmesi ve uzun vadede güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, bu nedenle perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesi liderlere bir mektup gönderdiğini anlattı.

Von der Leyen, mektubunda liderlere Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını özetlediğine işaret ederek, "Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı, üye ülkelerin savunma harcamalarını hem acilen hem de uzun vadede hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için elimizdeki bütün mali araçları nasıl kullanacağımıza odaklanan bir dizi öneri içeriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA