Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Ocak Ayında Belli Oldu

AB genelinde ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında olduğu gibi ocakta da yüzde 5,8 olarak kaydedildi. Geçen yılın ocak ayında işsizlik oranı Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB genelinde ise yüzde 6,1 seviyesindeydi.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, işsizlik oranı ocak ayında İspanya'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,9, Yunanistan ve Finlandiya’da ise yüzde 8,7 olarak belirlendi.

GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI DİKKAT ÇEKTİ

AB genelinde işsiz sayısı ocak ayında 12 milyon 824 bin olarak hesaplanırken, bunun 10 milyon 655 bini Avro Bölgesi ülkelerinde yer aldı.

Özellikle genç nüfustaki işsizlik oranı dikkat çekti. Ocak ayında 25 yaş altı işsizlerin sayısı AB genelinde 2 milyon 856 bin, Avro Bölgesi'nde ise 2 milyon 263 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14,1 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA