Karadeniz Holding, Gabon’da Elektrik Üretimine Başladı

Yüzer enerji santralleriyle küresel ölçekte faaliyet gösteren Karadeniz Holding, Gabon ile imzaladığı anlaşma kapsamında ülkede elektrik üretimine başladı. Bu adımla şirketin enerji sağladığı ülke sayısı 16’ya ulaştı.

Karadeniz Holding, Gabon’da Elektrik Üretimine Başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karpowership markasıyla Brezilya’dan Gana’ya, Yeni Kaledonya’dan Afrika kıtasına kadar geniş bir coğrafyada enerji üretimi gerçekleştiren Karadeniz Holding, Gabon’da faaliyetlerini resmen başlattı. 15 Şubat’ta Gabon hükümetiyle imzalanan protokole göre, şirket ilk etapta 70 megavat kapasiteyle üretime başlayacak, üç ay içinde ise bu kapasite sözleşme gereği 150 megavata çıkarılacak.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Harezi Yılmaz, Afrika kıtasında uzun yıllardır enerji ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, “Karpowership markamız altında dört kıtada 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100’ünü karşılıyoruz. 40 yüzer santralden oluşan filomuzla toplam 7 bin 500 megavat kurulu güce sahibiz. Gabon’daki bu yeni iş birliğimiz, Orta Afrika’daki ilk projemiz olması açısından büyük önem taşıyor. Bu projeyle Gabon halkının yaşam kalitesine katkı sağlamaktan ve ülke ekonomisine destek olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Karpowership Afrika Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Ali Hjaiej ise Afrika’da 2014’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, “Bugüne kadar kıtada 10’dan fazla ülkenin hızlı, temiz ve güvenilir elektriğe erişimini sağladık. Sadece enerji arzı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeler hayata geçiriyoruz. Afrika’daki uzun vadeli ortaklıklarımıza büyük değer veriyoruz” dedi.

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Kaynak: AA

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