Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif, Tam 149 Milyon Yıllık

Çin’de araştırma yapan ekip yaklaşık 149 milyon yıl öncesine ait iki kuş fosili keşfetti. İncelenen fosillerinin kuşlarda kısa kuyruğun evrimini yaklaşık 20 milyon yıl geriye taşıyan en eski kayıt olduğu ifade edildi.

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Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif, Tam 149 Milyon Yıllık

Çin Bilimler Akademisi'nin gerçekleştirdiği keşif bilim dünyasının heyecanlandırdı. Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde Jura dönemine ait iki kuş fosili bulundu. Fosillerin 149 milyon yıl öncesine ait olduğu gözlemlendi.

Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif, Tam 149 Milyon Yıllık - Resim : 1

ÇEŞİTLİLİĞİN KANITI

Kuşların erken evrim sürecine ışık tutacağı öngörülen keşfin, Jura döneminin sonunda kuş çeşitliliğinin başladığını kanıtladığı ifade edildi. Araştırmacılar, keşfedilen iki fosile‘Baminornis zhenghensis’ ismini verdi.

Araştırmacılar tarafından keşfedilen ikinci fosilin sadece köprücük kemiği birleşiminden oluştuğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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