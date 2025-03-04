İSİG Raporu Açıklandı: Şubat Ayında En Az 121 İşçi Yaşamını Yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) paylaştığı verilere göre, 2025 yılının Şubat ayında en az 121 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ocak ayında bu sayı 178 olarak tespit edilmişti. Böylece yılın ilk iki ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 299’a yükseldi.

İSİG’in raporuna göre, işçi ölümlerine dair verilerin %74’ü ulusal basından, %26’sı ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basın aracılığıyla öğrenildi. Ancak sanayi ve fabrika işçilerinin ölüm vakalarına dair verilere ulaşmakta güçlük çekildiği belirtildi.

Son on yıllık veriler incelendiğinde, Türkiye’de her ay ortalama 145 ila 165 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği görüldü. Şubat ayındaki görece düşük ölüm sayısının iş güvenliği önlemlerinin iyileşmesine bağlı olmadığı, kış koşullarının ağır geçmesi nedeniyle inşaat ve tarım işkollarındaki çalışmaların yavaşlamasından kaynaklandığı vurgulandı.

EN FAZLA ÖLÜM TAŞIMACILIK, İNŞAAT VE SANAYİDE

Şubat ayında en çok iş cinayeti yaşanan sektörler arasında taşımacılık, inşaat, ticaret, metal ve tarım işkolları ilk sıralarda yer aldı. Sanayi sektöründe 55 işçi, hizmet sektöründe 34 işçi, inşaat sektöründe 19 işçi, tarım sektöründe ise 13 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin nedenleri incelendiğinde, trafik ve servis kazaları ilk sırada yer aldı. Taşımacılık sektöründeki şoförler ve işçileri taşıyan servis araçlarının kazaları, işçi ölümlerinin büyük bir kısmını oluşturdu. Ezilme ve göçük olayları ikinci sırada yer alırken, yüksekten düşmeler özellikle inşaat sektöründe en yaygın ölüm nedenlerinden biri oldu.

KADIN VE ÇOCUK İŞÇİLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Şubat ayında hayatını kaybeden işçilerden 7’si kadın ve 4’ü çocuk işçiydi. Kadın işçilerin 3’ü hizmet, 2’si tarım, 1’i sanayi ve 1’i inşaat sektöründe çalışıyordu. Çocuk işçilerin ise ticaret, metal, inşaat ve konaklama işkollarında çalıştıkları belirtildi.

İSİG, çocuk işçiliğin ciddi bir problem olduğunu vurgulayarak, bu konuda kapsamlı bir mücadele başlatacaklarını duyurdu. Önümüzdeki süreçte çocuk işçiliğiyle ilgili raporlar hazırlanacak, açıklamalar yapılacak ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

50 YAŞ ÜSTÜ İŞÇİLERİN ÖLÜMLERİ YÜKSELİŞTE

Şubat ayında hayatını kaybeden işçilerin %43’ü 50 yaş ve üzerindeydi. Türkiye’de emeklilik koşullarının ağır olması, düşük emekli maaşları ve geçim sıkıntısı nedeniyle birçok yaşlı işçi, güvencesiz ve sağlıklarına uygun olmayan işlerde çalışmaya zorlanıyor. Bu durum, iş kazaları ve ölümlerle sonuçlandı.

GÖÇMEN İŞÇİLERİN ÖLÜMLERİ SÜRÜYOR

Bu ay iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 4 işçinin ise göçmen olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerden ikisi Suriyeli, biri Iraklı, biri ise Özbekistan uyrukluydu. Göçmen işçilerin çoğu tarım, ticaret ve genel işler sektörlerinde çalışıyordu. Göçmen işçilerin genellikle güvencesiz, uzun saatler ve düşük ücretlerle çalıştırıldığı, iş güvenliği önlemlerinin ise yetersiz olduğu aktarıldı.

SENDİKASIZ İŞÇİLER ÖLÜME DAHA YAKIN

Şubat ayında hayatını kaybeden işçilerin yalnızca 4’ü sendika üyesiydi. 117 işçi ise sendikasızdı. Sendikalı işçilerin çalıştığı sektörler enerji, çimento ve belediye işkolları olarak kaydedildi.

İş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı şehirler ise İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir oldu. Türkiye’de sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme politikalarının işçiler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilirken, işçi eylemlerinin polis müdahalesi ve ekonomik baskılarla engellenmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

Bu baskıların en büyük örneklerinden biri Şubat ayında Gaziantep’te yaşandı. Başpınar’da tekstil işçileri kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı direnirken, polis müdahalesiyle karşılaştı. BirTek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise bu mücadelede önderlik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

ŞUBAT AYI İŞ CİNAYETLERİNİN DAĞILIMI

Şubat ayında en çok iş cinayeti yaşanan işkolları şu şekilde sıralandı:

Taşımacılık: 22 işçi

İnşaat, Yol: 17 işçi

Tarım, Orman: 13 emekçi (4 işçi ve 9 çiftçi)

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema: 12 işçi

Metal: 10 işçi

Belediye, Genel İşler: 9 işçi

Konaklama, Eğlence: 6 işçi

Madencilik: 4 işçi

Çimento, Toprak, Cam: 4 işçi

Enerji: 4 işçi

Şubat ayında Türkiye’nin 45 şehrinde ve yurtdışında Gürcistan, Irak ve Rusya’da iş cinayetleri yaşandı. En fazla ölüm İstanbul’da (16 işçi) meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi