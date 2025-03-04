Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den Çarpıcı Temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliğine ilişkin son gelişmeler ve Türkiye ile AB arasında bu alanda yapılabilecek işbirliği imkanları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski ile görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliğine dair son gelişmeler ve Türkiye ile AB arasında bu alanda yapılabilecek işbirliği imkanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA