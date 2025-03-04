Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den Çarpıcı Temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den Çarpıcı Temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliğine ilişkin son gelişmeler ve Türkiye ile AB arasında bu alanda yapılabilecek işbirliği imkanları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski ile görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliğine dair son gelişmeler ve Türkiye ile AB arasında bu alanda yapılabilecek işbirliği imkanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı
Sakarya’da Yasa Dışı Bahis Baskını, 66 Kişiye Para Cezası Sakarya’da Yasa Dışı Bahis Baskını, 66 Kişiye Para Cezası
Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş
Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
İSİG Raporu Açıklandı: Şubat Ayında En Az 121 İşçi Yaşamını Yitirdi Şubat Ayı Raporu Açıklandı, Türkiye’de Oranlar Alarm Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı