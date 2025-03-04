'Borsa İstanbul'da Manipülasyon' Soruşturmasında Flaş Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasındaki ani düşüşler ile ilgili sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında başlattığı operasyon kapsamında farklı illerde, toplamda 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçmiş ve olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattığını açıklamıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: ANKA