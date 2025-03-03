Borsada 'Enflasyon' Yükselişi! Merkez Bankası Faiz Kararı Öncesi Bankacılık Hisseleri Yüzde 7 Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi beklentilerin altında kalan Şubat ayı enflasyonu sonrası yükselişe geçti. Haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başlayan endeks gün ortasında yükselişini yüzde 3,75' taşıdı. BIST 100 endeksi 10.020 puanı gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle 6 Mart Perşembe günü yapılacak faiz toplantısında indirim ihtimalinin güçlenmesiyle bankacılık endeksinde tırmanma görüldü. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aştı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından Antalyaspor'u mağlup ederek lider Cimbom'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe borsada tavan yaptı. Sarı-lacivertli kulübün hissesi, yüzde 9,95 yükselişle 52,80 TL'ye yükseldi. Galatasaray'ın hissesi ise yüzde 2,16 düşüşle 1,81 liraya geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi