Borsada 'Enflasyon' Yükselişi! Merkez Bankası Faiz Kararı Öncesi Bankacılık Hisseleri Yüzde 7 Yükseldi
Merkez Bankası faiz kararı öncesinde haftanın en kritik verisini TÜİK açıkladı. Şubat ayı enflasyonu beklentilerin altında yüzde 2,27 olarak açıklandı. TCMB'nin Perşembe günü faiz indirimine kesin gözü ile bakılırken Borsa İstanbul'da da hareketlilik yaşandı. Gün ortasında yüzde 4'e yakın yükselen BIST 100 endeksinde bankacılık hisseleri tavan yaptı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi beklentilerin altında kalan Şubat ayı enflasyonu sonrası yükselişe geçti. Haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başlayan endeks gün ortasında yükselişini yüzde 3,75' taşıdı. BIST 100 endeksi 10.020 puanı gördü.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ
Enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle 6 Mart Perşembe günü yapılacak faiz toplantısında indirim ihtimalinin güçlenmesiyle bankacılık endeksinde tırmanma görüldü. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aştı.
FENERBAHÇE HİSSELERİ TAVAN YAPTI
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından Antalyaspor'u mağlup ederek lider Cimbom'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe borsada tavan yaptı. Sarı-lacivertli kulübün hissesi, yüzde 9,95 yükselişle 52,80 TL'ye yükseldi. Galatasaray'ın hissesi ise yüzde 2,16 düşüşle 1,81 liraya geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi