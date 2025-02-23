SPK İnceleme Başlatmıştı... Başsavcılık'tan 'Borsa İstanbul' Soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

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SPK İnceleme Başlatmıştı... Başsavcılık'tan 'Borsa İstanbul' Soruşturması!

Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi. ​​​​​​​

Kaynak: AA

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