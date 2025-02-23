Malatya'da Pideye Zam Gelmedi

Malatya'da bu yıl Ramazan pidesine zam yapılmadı.

Malatya'da Pideye Zam Gelmedi

Ramazana sayılı günler kala bazı illerde Ramazan pidesine zam gelirken, Malatya'da pide fiyatlarına zam yapılmadı.

Türkiye'nin birçok ilinde Ramazan ayına özel çıkarılan pideler zamlanırken Malatya'da normal pidelere zam yapılmayacak.

FİYATI 10 TL OLARAK KALDI

Ramazan ayına özel pidenin çıkmadığı Malatya'da, normal 200 gram pide ekmeğin 10 TL'den satışına devam edilecek. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, birçok yerde Ramazan ayına özel pidelerin yapıldığını ancak Malatya'da bu kültürün olmadığını söyledi. Sadece bu aya özel yağlı pidelerin olduğunu ve buna da herhangi bir zam yapılmadığını belirten Büyükelçi, ancak Ramazan Bayramı sonrası için 10 TL olan pideye zam yapacaklarını söyledi. Tüm Malatyalılara hayırlı Ramazanlar dileyen Büyükelçi, bu aya özel bir zam yapılmayacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHA

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