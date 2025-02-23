Emeklinin Tek Gündemi Geçim Derdi: Ölüyoruz, Ağlayan Yok

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin düzenlendiği Ankara Arena’nın birkaç yüz metre uzağında bulunan Ulus’ta emekliler kendilerine uzatılan mikrofona konuşarak hayat şartlarına dair şikayetlerini dile getirdi.

Emeklilerin ortak derdi ise ekonomi ve geçim oldu. Emekliler kendilerine verilen maaşlarla geçinemediklerini, artan kiralarla birlikte ev kirasını dahi ödemekte zorlandıklarını ifade ederek maaşlara zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bir başka emeklinin ise gündeminde sağlık sistemi vardı. Aile hekimlerinin artık ilaç yazmadığını belirten emekli vatandaş, “Sağlık Bakanı niçin bu aile hekimlerini rahatsız etti? Moralleri bozuk. Hastaneye gideceksin diyorlar. Aile hekimleri ne güzel hastanenin yükünü azaltıyordu" şeklinde konuştu.

‘EMEKLİ ELİ CEBİNDE DOLAŞIR DURUR’

80 yaşındaki bir başka emekli ise "Dünya ne güzel, hayat ne güzel, yaşamak ne güzel, elemler acılar kederler ölüm olmazsa... Güller ne güzel dikenleri olmasa, insanlar ne güzel iki yüzlü kelekler olmasa... İnsan yaşayabilmesi için önce cebine elini atacak? Başımızdaki sağ olsunlar hiç pazara gitmezler, alışveriş yapmazlar, onların tuzları kuru. Gariban emeklilerde eli cebinde dolaşır durur. Ne diyelim? Görünen köy kılavuz istemez" diye konuştu.

‘EMEKLİ ÖLÜYOR, AĞLAYANI YOK’

75 yaşındaki emekli vatandaş, "Hayat şartları sorulur mu? Onu Tayyip'e soracaksınız? Emekli ölüyor, ağlayanı yok" değerlendirmesinde bulundu.

‘EMEKLİ MAAŞI 25 BİN LİRA OLMALI’

71 yaşındaki emekli Mustafa Arslan, hayat şartlarının iyi olmadığını belirterek, verilen emekli 15 bin liralık emekli maaşının evin kırasına dahi yetmediğini; gıda ürünlerinin pahalı olması nedeniyle emeklilerin çok zor durumda kaldığını belirterek emekli maaşlarının iyileştirerek en düşüklü emekli maaşının 25 bin lira olmasını talep etti.

‘BUNLAR ALLAH'INDAN BULSUN’

15 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir başka emekli ise hayat şartlarının iyi olmadığını ve aldığı maaşın hiçbir şeye yetmediğini belirtirken, bir diğer emekli vatandaş ise aldığı maaşla geçinemediğini ifade ederek “Bunlar Allah’ından bulsun, hiç öleceğiz diye korkmuyorlar. Hep kazık mı kalacaklar dünyada” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA