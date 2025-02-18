Emekliye Bir Darbe Daha! 40 Bin Lira Konuşuluyordu: Promosyonlarda Bir Dönem Kapandı

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan almayı taahhüt eden müşterilere özel kampanyalar kapsamında kamu bankaları, emeklilerin maaşına göre 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, özel bankalar bu tutarı 27 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor. SGK ile yeni bir protokol imzalanmaması halinde, kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın promosyonlarında herhangi bir artış yapılması beklenmiyor.