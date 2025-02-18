Emekliye Bir Darbe Daha! 40 Bin Lira Konuşuluyordu: Promosyonlarda Bir Dönem Kapandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında mart ayında imzalanması beklenen yeni protokolle emekli promosyonlarının 40 bin liraya kadar çıkabileceği iddiaları gündemdeydi.
SGK kaynakları, bu yıl bankalarla protokol imzalanmasının söz konusu olmadığını ve her bankanın promosyon tutarını kendisinin belirleyeceğini açıkladı.
Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyona rağmen, iktidar ocak ayında son yılların en düşük emekli zammını gerçekleştirdi. Emekliler, bu düşük zammın ardından bir darbe daha alacak gibi görünüyor. Mart ayında ödenecek bayram ikramiyelerinde sınırlı bir artış beklenirken, emeklilere yönelik umut vaat eden promosyon protokolü görüşmeleri de iptal edildi.
EMEKLİNİN PROMOSYON TALEBİ DEVAM EDİYOR
Enflasyon ve düşük emekli zamlarının etkisiyle, geçen yıl uygulanan promosyon tutarlarının yetersiz kaldığını belirten emekliler, bankalardan yeni promosyon açıklamaları talep ediyordu. Mart ayında SGK ile bankaların yeniden masaya oturacağı ve promosyon anlaşmasını yenileyeceği öne sürülmüştü. Ancak, gazeteci Olcay Aydilek'in güvenilir SGK kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bu yıl SGK ile bankalar arasında bir protokol imzalanmayacak. Bankalar, emekli promosyonu konusunda kendi kararlarını kendileri verecek.
‘PROMOSYONLAR YERİNDE SAYABİLİR’
Aydilek, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bu yıl SGK ile bankalar arasında promosyona ilişkin bir protokol imzalanmayacak. Bu, kesin görünüyor. Her bir banka, emekli promosyonuyla ilgili kararı kendisi verecek. Görünen o ki promosyonlar yerinde sayabilir.
KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA MAKAS AÇILIYOR
Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan almayı taahhüt eden müşterilere özel kampanyalar kapsamında kamu bankaları, emeklilerin maaşına göre 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, özel bankalar bu tutarı 27 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor. SGK ile yeni bir protokol imzalanmaması halinde, kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın promosyonlarında herhangi bir artış yapılması beklenmiyor.