75. Berlin Film Festivali'nde Kazananlar Belli Oldu: Altın Ayı Ödülü Drommer Filmine Gitti

Festivalin en büyük ödülü olan "Altın Ayı", Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud’un imzasını taşıyan "Drommer" filmine verildi. Filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo da ödülü Haugerud ile birlikte aldı.

Berlinale’de öne çıkan diğer yapımlar arasında "The Blue Trail" filmi vardı. Yönetmen Gabriel Mascaro’nun imzasını taşıyan bu yapım, "Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü"nü kazandı. Film ekibinden Denise Weinberg ve Rodrigo Santoro da ödülün sevincini paylaştı.

"El mensaje" (The Message) filmiyle Venezuelalı yönetmen Ivan Fund, "Gümüş Ayı Jüri Ödülü"nün sahibi oldu. En İyi Yönetmen dalında ödül ise "Living the Land" filmiyle Çinli yönetmen Huo Meng’e gitti.

Oyunculuk ödüllerinde, "If I Had Legs, I’d Kick You" filmindeki performansıyla Rose Byrne "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. "Blue Moon" filmindeki performansıyla Andrew Scott, "En İyi Yardımcı Performans" ödülüne layık görüldü.

Senaryo ödülü ise Rumen yönetmen Radu Jude’un "Kontinental '25" filmiyle kazandığı "Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü" oldu. Lucile Hadzihalilovic’in yönettiği "La Tour de Glace" filmi ise "Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı" ödülüne layık görüldü.

75. BERLİNALE KAZANANLARI

ANA YARIŞMA

Altın Ayı – En İyi Film: Drommer

Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: The Blue Trail

Gümüş Ayı Jüri Ödülü: The Message

En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: Huo Meng (Living the Land)

En İyi Performans Gümüş Ayı: Rose Byrne (If I Had Legs, I’d Kick You)

En İyi Yardımcı Performans Gümüş Ayı: Andrew Scott (Blue Moon)

En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Radu Jude (Kontinental '25)

Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı: Lucile Hadzihalilovic (La Tour de Glace)

BELGESEL VE KISA FİLM ÖDÜLLERİ

Berlinale Belgesel Ödülü – En İyi Belgesel: Holding Liat (Brandon Kramer)

GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü: The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) (Ernesto Martinez Bucio)

Berlinale Kısaları Altın Ayı: Unfinished (Lesley Loksi Chan)

Berlinale Kısaları Gümüş Ayı: Ordinary Life (Yoriko Mizushiri)





Kaynak: DHA