Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Mailo' Hemen Buldu
Batman'da bir otomobilden 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde çıktı. Narkotik köpeği "Mailo" maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.
Batman'da narkotik köpeği "Mailo" bir uyuşturucu operasyonunda damga vurdu. Mailo, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilde gerçekleştirdiği aramada, arka koltuk altında gizlenmiş 1 kilo 76 gram esrar buldu.
Olayın ardından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA