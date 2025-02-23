Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Mailo' Hemen Buldu

Batman'da bir otomobilden 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde çıktı. Narkotik köpeği "Mailo" maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Mailo' Hemen Buldu

Batman'da narkotik köpeği "Mailo" bir uyuşturucu operasyonunda damga vurdu. Mailo, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilde gerçekleştirdiği aramada, arka koltuk altında gizlenmiş 1 kilo 76 gram esrar buldu.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Mailo' Hemen Buldu - Resim : 1

Olayın ardından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Mailo' Hemen Buldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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