Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralanan Arkadaşının Başında Nöbet Tuttu

Bursa'da bir motosikletin devrilmesi sonucu iki arkadaş sürüklendi. Sürücü genç, yaralanan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadan onu sakinleştirmeye çalıştı.

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralanan Arkadaşının Başında Nöbet Tuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu iki genç yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi’nde gerçekleşti.

Seyfullah S., kontrolünü kaybettiği motosikletiyle devrildi. Kazada, sürücü Seyfullah ve arkasındaki arkadaşı Emir K. yaralandı.

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralanan Arkadaşının Başında Nöbet Tuttu - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürüklenen arkadaşını sakinleştirmeye çalışan Seyfullah S., sağlık ekipleri gelene kadar yanından ayrılmadı.

İki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralanan Arkadaşının Başında Nöbet Tuttu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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