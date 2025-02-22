Samsun’da Zincirleme Kaza! 4 Tır ve 1 Minibüs Birbirine Girdi

Samsun’un Terme ilçesi Hastane Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan 4 tır ve 1 minibüs, kırmızı ışıklarda kar yağışından dolayı duramayarak zincirleme trafik kazası geçirdi.

Maddi hasarlı olarak atlatılan kaza sonrasında, Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapatıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından karayolu tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA