Germencik'te Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Camiler Temizlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Ramazan ayı öncesi camilerde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Germencik Belediyesi tarafından Meşeli ve Çarıklar mahallelerine gönderilen ekipler, camilerde titizlikle temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki tüm camilerde bakım, temizlik ve yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Programımız dahilinde Meşeli ve Çarıklar mahallelerimizdeki camilerimizde çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA