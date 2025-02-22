Germencik'te Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Camiler Temizlendi
Ramazan ayı yaklaşırken, Germencik Belediyesi ekipleri ilçedeki tüm camilerde detaylı temizlik, bakım ve yenileme çalışmalarına hız kazandırdı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Ramazan ayı öncesi camilerde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Germencik Belediyesi tarafından Meşeli ve Çarıklar mahallelerine gönderilen ekipler, camilerde titizlikle temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki tüm camilerde bakım, temizlik ve yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Programımız dahilinde Meşeli ve Çarıklar mahallelerimizdeki camilerimizde çalışma gerçekleştirdik" dedi.
Kaynak: İHA