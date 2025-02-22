Germencik'te Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Camiler Temizlendi

Ramazan ayı yaklaşırken, Germencik Belediyesi ekipleri ilçedeki tüm camilerde detaylı temizlik, bakım ve yenileme çalışmalarına hız kazandırdı.

Germencik'te Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Camiler Temizlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Ramazan ayı öncesi camilerde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Germencik Belediyesi tarafından Meşeli ve Çarıklar mahallelerine gönderilen ekipler, camilerde titizlikle temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki tüm camilerde bakım, temizlik ve yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Programımız dahilinde Meşeli ve Çarıklar mahallelerimizdeki camilerimizde çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın cami
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Van'da Odunluk Küle Döndü Van'da Odunluk Küle Döndü
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı 254'üncü Kez Toplandı Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı 254'üncü Kez Toplandı
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha