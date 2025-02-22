Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı 254'üncü Kez Toplandı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından 254'üncü kez toplandı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı 254'üncü Kez Toplandı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen, 254 aydır süregelen şehit anma programının 254'üncüsü İlkadım ilçesinde, vakıf tarafından yeni açılan binada gerçekleştirildi. Program kapsamında, din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Şubat ayında şehit düşen Osman Yurt, Haluk Abdi Uğurtaş, Mehmet Erol, Zafer Demircan, Recep Bilge, Mustafa Zıvalı ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarına adandı.
Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Her ayın son cumartesi günü, o ayın şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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