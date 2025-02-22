Bursa’da Feci Kaza, Minibüste Can Pazarı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolda bulunan meyve selesine çarpmamak için ani manevra yapan bir minibüs, önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 14.30 civarında Yalova-Bursa karayolunun Orhangazi Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Ersan Bozdağ yönetimindeki 16 VM 104 plakalı kapalı kasa minibüs, yola başka bir araçtan düşen meyve selesini fark edince çarpmamak için ani bir hareket yaptı. Bu sırada önünde seyreden 72 yaşındaki Avni İnci idaresindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ersan Bozdağ, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün tedavisi devam ederken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA