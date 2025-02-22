24 Sahte Altın ve 52 Bin TL Ele Geçirildi! Edirne'de Dolandırıcılara Operasyonu

Edirne'de sahte altınları bozdurmaya çalışan üç şüpheli, kuyumcuların ihbarı üzerine polis tarafından takibe alındı ve yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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24 Sahte Altın ve 52 Bin TL Ele Geçirildi! Edirne'de Dolandırıcılara Operasyonu

Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte 1 gram altın bozdurma girişimi fark edilince esnaf durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili fiziki takip ve KGYS kameraları üzerinden inceleme gerçekleştirdi.

24 Sahte Altın ve 52 Bin TL Ele Geçirildi! Edirne'de Dolandırıcılara Operasyonu - Resim : 1

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüpheliler Y.T., B.T. ve M.E. kiralık bir araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 24 adet sahte 1 gram altın ile 52 bin 445 TL ele geçirilerek savcılık talimatıyla el konuldu.

24 Sahte Altın ve 52 Bin TL Ele Geçirildi! Edirne'de Dolandırıcılara Operasyonu - Resim : 2

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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