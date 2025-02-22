Karla Mücadele Ekibinde Çalışan Görevli Çığ Altında Kaldı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köy yolunda kar temizleme çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekibinde görevli bir personel çığ altında kaldı.
Çarşamba gününden bu yana yoğun kar yağışının etkisi altındaki Beytüşşebap ilçesinde birçok köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çaba harcarken, Gökçe Köyü yolunda çalışma yapan kepçe operatörü İrfan Cin’in üzerine çığ düştü.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çığ altında kalan Cin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak yardım talebinde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çığ altında kalan iş makinesi kurtarılırken, operatör İrfan Cin de tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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