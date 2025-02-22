Ters Yönden Gelen Kamyon 19 Yaşındaki Hasan Ali'yi Hayattan Kopardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Halil Can Şık ise ağır yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunda meydana gelirken, ters yöne girerek kavşağa dönmeye çalışan kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet parçalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şık’ı hastaneye kaldırdı.

Kazaya neden olduğu öne sürülen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini söyleyen sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA