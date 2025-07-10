Sıcak Çarpmasının 7 Belirtisine Dikkat: Sağlık Bakanlığı Uyardı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, özellikle risk grubundaki bireyler için ciddi sağlık tehditleri oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı, sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulunarak, vatandaşlara alınması gereken önlemleri hatırlattı. Bakanlık açıklamasında, sıcak çarpmasının belirtilerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek hava sıcaklıkları ve artan nem oranı, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde sıcak çarpması riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu gruptaki kişilerin serin ortamlarda bulunmaları, güneşe doğrudan maruz kalmamaları ve sıvı tüketimlerini artırmaları hayati önem taşıyor.
SICAK ÇARPMASININ 7 KRİTİK BELİRTİSİ
Sağlık uzmanları, sıcak çarpmasının şu belirtilerle kendini gösterebileceğini belirtiyor:
Yüksek ateş: Vücut sıcaklığının anormal seviyelere çıkması.
Baş ağrısı: Sürekli ve yoğun baş ağrısı şikayetleri.
Sersemlik ve baş dönmesi: Denge kaybı ve bilinç bulanıklığı.
Bilinç kaybı: Geçici bilinç kaybı veya bayılma.
Mide bulantısı ve kusma: Sindirim sisteminin aşırı ısıya tepkisi.
Hızlı kalp atışı: Nabzın normalin üstünde seyretmesi.
Nefes darlığı: Soluk alıp vermede zorlanma.
Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmesi ve tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulandı.
BASİT ÖNLEMLERLE SAĞLIĞINIZI KORUYUN
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sıcak havalarda alınabilecek etkili önlemler şu şekilde sıralandı:
Bol sıvı tüketin: Günde en az 2,5–3 litre su içilmeli, kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı.
Güneşten kaçının: Özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı.
Serin ortamlar tercih edin: Ev ve iş yerleri havalandırılmalı, ortam sıcaklığı 24–27 derece arasında tutulmalı.
Su oranı yüksek gıdalar tüketin: Karpuz, salatalık ve kavun gibi besinlere öncelik verilmeli.
Fiziksel aktiviteyi sınırlayın: Ağır egzersizlerden kaçınılmalı, yürüyüş gibi aktiviteler sabah veya akşam saatlerinde yapılmalı.
ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR
Sağlık Bakanlığı, sıcak çarpmasının zamanında fark edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle risk grubundaki bireylerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekilerek, sıcaklıkların artmaya devam edeceği yaz aylarında vatandaşların koruyucu önlemleri ihmal etmemeleri istendi.