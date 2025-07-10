Sıcak Çarpmasının 7 Belirtisine Dikkat: Sağlık Bakanlığı Uyardı

Yüksek hava sıcaklıkları ve artan nem oranı, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde sıcak çarpması riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu gruptaki kişilerin serin ortamlarda bulunmaları, güneşe doğrudan maruz kalmamaları ve sıvı tüketimlerini artırmaları hayati önem taşıyor.