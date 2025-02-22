İtfaiye Aracıyla Çarpışan Otomobil İşyerine Daldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye aracıyla otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazanın etkisiyle otomobil iş yerine girerken, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ihbar üzerine yangına müdahale etmek için yola çıkan M.K, kontrolündeki 02 EN 869 plakalı itfaiye aracıyla K.Ş.U. idaresindeki 02 AEB 812 plakalı otomobil kazaya karıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine girdi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü K.Ş.U., yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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