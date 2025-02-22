Devlet Korumasındaki 4 Kız Çocuğu Kayıp İddiası: Bakanlık’tan Açıklama Geldi

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ovaakça Çocuk Yurdu'nda kalan 15-17 yaş arasındaki dört kız çocuğunun 3 Şubat’tan bu yana kayıp olduğu iddia edilmişti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Çocuklarımızın okul sonrası kuruluşa dönmedikleri tespit edildiği anda ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur” denilen açıklamada “Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir. Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

❗️Bazı basın yayın organlarında yer alan, Bursa’da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna yönelik haberlere ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/urPrUg4kth — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 22, 2025

NE OLMUŞTU?

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ovaakça Çocuk Yurdu'nda kalan 15-17 yaşlarındaki dört kız çocuğunun 3 Şubat’tan bu yana kayıp olduğu öne sürüldü.

Kayıp kızlardan birinin, daha önce Manisa’da cinsel saldırıya maruz kaldığı için devlet korumasına alınan ve zorla pavyonda çalıştırılmaya teşebbüs edilen Didem olduğu belirtildi. 2022’de bir pavyondan kurtarılarak İzmir Çiğli Çocuk Yuvası'na yerleştirilen Didem’in, geçen yıl Bursa Ovaakça Çocuk Yuvası’na nakledildiği öğrenildi. Didem'in annesine, yurttaki koşullardan rahatsız olduğunu dile getirdikten sonra kaybolduğu belirtildi.

6 Şubat’ta bir vatandaş, Didem’i sokakta ağlarken gördü ve annesine ulaşarak durumu bildirdi. Bunun üzerine kız çocuğu karakola teslim edildi. Bursa Emniyeti’ne götürülen Didem’in burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak tedavi sürecindeyken hastaneden kaçtığı ortaya çıktı. Didem ve onunla birlikte kaybolan üç arkadaşının, yakın çevrelerine yurttaki yönetimden memnun olmadıklarını ve bazı rahatsız edici tutumlarla karşılaştıklarını anlattıkları iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi