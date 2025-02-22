Düzce'de Kıyıya Ölmüş Yunus Balığı Vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir yunus balığı kıyıya vurdu. Balığın üzerinde yapılan incelemelerde kuyruğunun koptuğu görüldü.

Düzce'de Kıyıya Ölmüş Yunus Balığı Vurdu

Düzce’de 2 metre uzunluğundaki ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus balığının hali yürekleri parçaladı.

Akçakoca ilçesinde bulunan Çuhallı plajında kıyıya vuran ölü yunus balığı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Dalgalarla sahile çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus balığının kuyruğunun kopmuş olduğu görüldü. Sahilde yürüyenler, fark ettikleri ölü yunus balığını inceledi.

Kıyıya vuran balığın Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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