Düzce'de Kıyıya Ölmüş Yunus Balığı Vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir yunus balığı kıyıya vurdu. Balığın üzerinde yapılan incelemelerde kuyruğunun koptuğu görüldü.
Düzce’de 2 metre uzunluğundaki ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus balığının hali yürekleri parçaladı.
Akçakoca ilçesinde bulunan Çuhallı plajında kıyıya vuran ölü yunus balığı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Dalgalarla sahile çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus balığının kuyruğunun kopmuş olduğu görüldü. Sahilde yürüyenler, fark ettikleri ölü yunus balığını inceledi.
Kıyıya vuran balığın Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA