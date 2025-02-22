Metro İnşaatında Ortaya Çıktı, 5 Gündür Yanıyor

Kocaeli Kartepe’de sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, beş gündür yanmaya devam ediyor. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırarak bölgeyi kontrol altında tutuyor. Gazın ne kadar süre daha yanacağı belirsizken, ekipler nöbet tutuyor.

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Metro İnşaatında Ortaya Çıktı, 5 Gündür Yanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, zemin etüdü sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan metan gazı, 5 gündür yanmaya devam ediyor. 17 Şubat günü Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında, yaklaşık 47 metre derinlikte yapılan sondaj sırasında yüzeye çıkan gaz alev aldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritle çevirdi.

Metro İnşaatında Ortaya Çıktı, 5 Gündür Yanıyor - Resim : 1

NUMUNELER ALINDI

Ekipler, ilk olarak yangını söndürerek gazın türünü belirlemek için numuneler aldı. Yapılan incelemelerin ardından, yer altından çıkan gazın kontrollü bir şekilde alevlendirilmesine karar verildi. Kar yağışına rağmen, 5 gündür devam eden bu yangın ekipler tarafından sürekli olarak izleniyor.

Metro İnşaatında Ortaya Çıktı, 5 Gündür Yanıyor - Resim : 2

NÖBET TUTULUYOR

Herhangi bir tehlike oluşmaması için yetkililer bölgede nöbet tutmaya devam ediyor. Gazın ne kadar süre daha yanacağı ve olası riskleri belirlemek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Metan gazı AFAD İtfaiye
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