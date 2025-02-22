Metro İnşaatında Ortaya Çıktı, 5 Gündür Yanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, zemin etüdü sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan metan gazı, 5 gündür yanmaya devam ediyor. 17 Şubat günü Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında, yaklaşık 47 metre derinlikte yapılan sondaj sırasında yüzeye çıkan gaz alev aldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritle çevirdi.

NUMUNELER ALINDI

Ekipler, ilk olarak yangını söndürerek gazın türünü belirlemek için numuneler aldı. Yapılan incelemelerin ardından, yer altından çıkan gazın kontrollü bir şekilde alevlendirilmesine karar verildi. Kar yağışına rağmen, 5 gündür devam eden bu yangın ekipler tarafından sürekli olarak izleniyor.

NÖBET TUTULUYOR

Herhangi bir tehlike oluşmaması için yetkililer bölgede nöbet tutmaya devam ediyor. Gazın ne kadar süre daha yanacağı ve olası riskleri belirlemek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İHA