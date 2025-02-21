Metro İnşaatında Panik: 47 Metre Derinlikten Çıktı, 4 Gündür Yanıyor!

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında, metro inşaatı kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında metan gazının yüzeye çıkmasıyla yangın başladı.

47 metre derinlikten çıkan gazın alevlenmesiyle başlayan yangına, kısa süre içinde AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.

Yangın, 4 gündür kar yağışı ve sağanağa rağmen aynı seviyede devam ederken, yetkililer ve uzman ekipler olayı kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, AFAD, polis ve belediye zabıta ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini 7/24 sürdürüyor ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA