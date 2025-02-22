Batman'da 3 Kaçakçılık Şüphelisi Kıskıvrak Yakalandı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Batman'da 3 Kaçakçılık Şüphelisi Kıskıvrak Yakalandı

Batman’da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurt içine kaçak yollarla sokulan gümrük kaçağı sigara ve emtia eşyalarını toplayarak piyasaya süren ve toptancılık yaparak haksız maddi kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 bin 257 paket sigara, 100 elektronik sigara, 436 puro, 58 paket tütün ve 90 emtia ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman kaçakçı Operasyon
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Batman'da 100 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı Batman'da 100 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?