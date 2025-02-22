Batman'da 3 Kaçakçılık Şüphelisi Kıskıvrak Yakalandı

Batman’da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurt içine kaçak yollarla sokulan gümrük kaçağı sigara ve emtia eşyalarını toplayarak piyasaya süren ve toptancılık yaparak haksız maddi kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 bin 257 paket sigara, 100 elektronik sigara, 436 puro, 58 paket tütün ve 90 emtia ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA