Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Batman'da Fatih Mahallesi’nde 18 yaşındaki S.M. ve 16 yaşındaki E.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözcü tartışma kısa sürede büyüdü. Bıçaklı kavgaya dönen olayda iki genç birbirini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA