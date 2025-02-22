Batman'da 100 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Kar yağışı Türkiye'nin birçok kentinde etkisini sürdürürken, Batman'da 100 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Batman'da 100 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok kent karlar altında kaldı. Batman’da yoğun kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 30 köy ve 39 mezra, Kozluk ilçesinde ise 10 köy ve 21 mezra yolu olmak üzere toplamda 100 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İlçe özel idare ekipleri, kapanan yolların açılması için 22 araçla çalışmalarını 557 kilometrelik yol ağında sürdürüyor

Kaynak: DHA

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