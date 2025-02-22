Pasajda Yangın Paniği

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir pasajın 5. katında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pasajda Yangın Paniği

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Bağdat Pasajı'nda yangın paniği yaşandı. Elektronik eşya satışı yapılan beş katlı pasajın en üst katında, elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki işyerlerine sıçradı. Yangını kendi imkânlarıyla söndüremeyen esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle üç işyerinde maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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