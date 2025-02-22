Bilim İnsanına Milyonluk Şok: Bu Yönteme İlk Kez Şahit Olacaksınız

TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Güneş, banka personeli olduğunu belirten dolandırıcılar tarafından bankanın müşteri hizmetleri numarası kopyalanarak arandı. Güneş’e ulaşan dolandırıcılar sigorta iptali işlemi gerçekleştireceklerini söyledi ancak Güneş adına 500 bin liralık kredi başvurunda bulundu. Güneş’in kimlik bilgilerine sahip dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle güven sağladıktan sonra hesapta bulunan 500 bin lirayı da aktararak kayıplara karıştı.

‘BANKA GÖREVLİSİ GİBİ DAVRANDILAR’

Yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili konuşan Güneş, bir süredir kurumunun anlaşmalı olduğu bankanın müşteri hizmetleri tarafından arandığını ancak bu süre boyunca telefonlara yanıt vermediğini belirtti. Daha sonra cep telefonu üzerinden arandığını ve kendisine banka hesabının sigortasının iptal işlemi için ulaşıldığının ifade edildiğini belirten Güneş, kendini arayan dolandırıcıların mobil internetini açarak, telefondaki blokeyi kaldırmasının istendiğini de dile getirdi.

Blokenin kaldırılmasının ardından kendisinden bazı işlemleri yapmasının istendiğini söyleyen Güneş, her şeyin çok hızlı geliştiğini ve kendisinin banka tarafından uyarılmadığını belirtti.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Güneş, dolandırıcıların kendisini nasıl dolandırdığını da anlatırken, “Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Bu şekilde bir işlem ve bu arada bankadan bana hiçbir şekilde uyarı gelmiyor. Sadece dediğim gibi işlemi onaylıyor musunuz diyor. Zaten ben o işlemi orada yapıyorum yani bilmediğim başka bir şey demiyor. Bana, bu yaptığınız işlem şüphelidir, bununla ilgili siz mi bu işi yapıyorsunuz denmiyor veya hiçbir şekilde aranmıyorum. Ben bu konuyu anladım, yanımda da bir profesör arkadaşım daha vardı. Hatta o bana 'Mehmet Hoca sen bunu nasıl anladın ' dedi. O kadar profesyonelce yapılıyor ki, bankanın sistemi kullanılıyor ve ben o sırada bankaya tamamen güvendim, banka beni arıyor, dolandırmaz diyorsunuz. Böyle sofistike bir işlem yapılıyor" ifadelerini kullandı.

‘BANKA HİÇBİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLMADI’

Bu süreçte bankanın kendisine hiçbir şekilde yardımcı olmadığını da belirten Güneş, dolandırıldığını anladığında aynı müşteri hizmetleri numarasından bankayı arayarak dolandırıldığını; işlemleri durdurun dediğini ifade ederken bankanın herhangi bir işlem yapmadığını ve kendisini 500-500 olmak üzere toplamda 1 milyon liralık dolandırıcılık mağduru olduğunu ifade etti.

‘KREDİ LİMİTİMİ DAHİ BİLİYORLARDI’

Güneş, kendisini arayanların bankacılık sistemine de çok hakim olduğunu düşündüğünü söylerken, arayan dolandırıcıların kimle konuştuklarını çok iyi bildiğini ve bankadaki kredi limitinin 500 bin lira olduğu bilgisine de sahip olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA