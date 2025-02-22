Hayvanseverler Vahşetin Adresi Osmaniye’den Çağrı Yaptı: Bu Katliama Son Verilsin

Osmaniye Belediyesi’ne ait hayvan barınağında hayvanların sistematik olarak öldürüldüğü iddiaları üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve çok sayıda hayvansever belediye binası önünde bir araya geldi. Protestoya katılan hayvan hakları savunucuları, belediyeye ve yetkililere tepki göstererek, yaşananları kamuoyuna duyurmak için basın açıklaması yaptı.

VAHŞET ANLARINI ANLATTI

Osmaniyeli hayvansever Hatice Aydoğan, barınakta yaşanan vahşeti şu sözlerle anlattı: "Direkt biz barınağa girdik ve yerde yatan iğne vurulmuş can çekişen hayvanlar gördük. İki tanesi içeri alındı masaya koyuldu. Daha sonra biz bu gömüldükleri alana gittik. Zaten hayvanlar tamamen yüzeydeydi ve yeni gömüşmüştü. Bir anne yavrularıyla öldürülmüş ve hala sütü akıyordu. Bir tanesi topraktan çıkardığımızda hala can çekişiyordu. İğne yaraları üzerindeydi ve kanlıydı. Başka bir köpeğin burnundan kan geliyordu. Biz bunların hepsine şahit olduk. Yani orda yaşananların hiçbiri yalan değil. Biz bunları gözümüzle gördük. Bu katliamlara artık son verilsin”

'KATLİAMA ŞAHİT OLDUM'

Başka bir hayvansever ise belediyenin topladığı yavru köpeklerin akıbetini öğrenmek için barınağa gittiğinde yaşanan vahşete tanık olduğunu söyledi:

"İki gün önce benim işyerim civarında baktığımda küçük bebekler belediye tarafından toplanmış. Dün barınağa gitme sebebim de o bebekleri sormak içindi. Tabi bu katliama şahit olmuş oldum. O bebekler görüntülerdeki o tekniker hanımın antibiyotik enjekte ediyorum diyip de öldürdükleri bebeklerdi. Toprağı kazdık ve çıkarttık. O bebekler yeni doğmuştu ve annesizdi. Bebek köpeklerin üzerinde iğne izleri vardı kan izleri vardı. Bunların hepsi labaratuvarlara gitti, ortaya çıkacaktır. Felaket bir gün yaşadık. Osmaniye adına bir daha böyle bir şey yaşansın istemiyoruz"

'ÇÖZÜM ÖLDÜRMEK DEĞİL'

HAYTAP saha sorumlusu Ömer Semihçelik, Türkiye genelinde belediyelerin hayvan hakları konusunda sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. "Ne yazık ki bu ilk değil ve bu yasa yüzünden son da olmayacak. Dün Gebze, Ümraniye, Mamak bugün Osmaniye” diyen Semihçelik, “Biz HAYTAP olarak gönüllülerimiz olarak her zaman bunu savunduk. Sadece kedi köpek değil, tüm canlıların hakkını savunan bir kurumuz. Ne yazık ki burada yaşanan olaylar bir kez daha gösterdi ki çıkarılan bu yasa aslında sokakların güvenliği değil, sadece belli bir kesimin neyin intikamı neyin hırsı bilmiyorum ya da başka bir şeye de sebep olabilir. Fakat hepimiz bu ülkede büyüdük. Sokaklarda kedilerimiz ile köpeklerimiz ile büyüdük. Biz yine söylüyoruz; insanımız, çocuklarımız, kadınlarımız da güvende olmalı fakat bunun çözümü hiçbir zaman öldürmek değildir" ifadelerini kullandı.

'20 YILDIR YAPMADIĞINIZI ŞİMDİ NASIL YAPACAKSINIZ?'

Hayvanları Koruma Kanunu'nun çıktığından beri hiçbir belediyenin sorumluluğunu yerine getirmediğini ifade eden Semihçelik, "Ne kısırlaştırma yaptılar ne aşılama yaptılar ne de rehabilitasyon merkezi kurdular. Daha bugün bile Türkiye’nin bir çok ilinde ilçesinde bir rehabilitasyon merkezi yok. Bakın hayvanı tedavi edebilecekleri bir rehabilitasyon merkezi yok. Bir hayvana araba çarptığında götürebileceğiniz bir belediye ya da bir devlet kurumu yok. Kaldı ki şimdi diyorlar ki; '2028’e kadar sokaklarda hayvan kalmayacak, biz devlet olarak bunların hepsini alacağız kurduğumuz yerlerde güllük gülistanlık cennet bahçelerinde koşar gibi yaşatacağız'. 20 yıldır yapmadığınızı şimdi nasıl yapacaksınız ben bunu soruyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA