Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları

İSTANBUL'DA KİRASI EN UCUZ VE EN PAHALI İLÇELER BELLİ OLDU

Haziran 2025 itibarıyla İstanbul genelinde kira fiyatlarının en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Esenyurt (17.000 TL), Bağcılar (19.000 TL), Arnavutköy (20.000 TL), Sultangazi (20.000 TL) ve Silivri (22.000 TL) oldu.

En yüksek kira bedellerinin görüldüğü ilçeler ise Sarıyer (55.000 TL), Kadıköy (55.000 TL), Beşiktaş (50.000 TL), Zeytinburnu (50.000 TL) ve Bakırköy (45.000 TL) olarak öne çıktı.

İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Fatih’te kira fiyatlarının 22 bin TL seviyesinde olması ise dikkat çekti. Uzmanlar, bu ilçedeki yapı stokunun eski olması nedeniyle kira seviyelerinin nispeten düşük kaldığını belirtiyor.