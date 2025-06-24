Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları
İstanbul’da kiralar yaz aylarında hızla yükselmeye başladı. Haziranda ortalama kira 30 bin TL’ye çıkarken, ağustosta 32 bin 500 TL’ye ulaşması bekleniyor. En pahalı ilçeler Sarıyer ve Kadıköy olurken, en uygun kiralar Esenyurt ve Bağcılar’da görüldü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da kiralar yeniden yükselişe geçti. Mayıs ayında 28 bin TL seviyesinde olan ortalama kira bedeli, haziran ayında 30 bin TL’ye ulaştı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan rapora göre, bu artışın yaz boyunca devam etmesi ve ağustos ayında ortalama kira fiyatlarının 32 bin 500 TL'ye çıkması bekleniyor.
EV SAHİPLERİ İÇİN ALTIN DÖNEM BAŞLADI
Taşınma döneminin yoğunlaştığı yaz aylarında, kiralık ev ilanlarında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, ilan kira fiyatlarının mevsimsel bir döngüyle yükseldiğine dikkat çekti. Büyükduman, baharla birlikte başlayan artışın yaz ortasında zirveye ulaştığını, sonrasında ise kış aylarına kadar nispeten durgun bir seyir izlediğini belirtti.
Büyükduman, İstanbul’da mart ile ağustos arasındaki beş aylık süreçte kira fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 oranında artış göstereceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Aynı dönemde Ankara’da yüzde 27, İzmir’de ise yüzde 25 civarında bir artış beklendiğini de sözlerine ekledi.
İSTANBUL'DA KİRASI EN UCUZ VE EN PAHALI İLÇELER BELLİ OLDU
Haziran 2025 itibarıyla İstanbul genelinde kira fiyatlarının en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Esenyurt (17.000 TL), Bağcılar (19.000 TL), Arnavutköy (20.000 TL), Sultangazi (20.000 TL) ve Silivri (22.000 TL) oldu.
En yüksek kira bedellerinin görüldüğü ilçeler ise Sarıyer (55.000 TL), Kadıköy (55.000 TL), Beşiktaş (50.000 TL), Zeytinburnu (50.000 TL) ve Bakırköy (45.000 TL) olarak öne çıktı.
İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Fatih’te kira fiyatlarının 22 bin TL seviyesinde olması ise dikkat çekti. Uzmanlar, bu ilçedeki yapı stokunun eski olması nedeniyle kira seviyelerinin nispeten düşük kaldığını belirtiyor.
Haziran 2025'te Bazı İlçelerdeki Ortalama Kira Fiyatları Şu Şekilde:
Arnavutköy: 20.000 TL
Ataşehir: 35.000 TL
Avcılar: 22.000 TL
Bağcılar: 19.000 TL
Bahçelievler: 25.000 TL
Bakırköy: 45.000 TL
Başakşehir: 35.000 TL
Bayrampaşa: 25.000 TL
Beşiktaş: 50.000 TL
Beykoz: 35.000 TL
Beylikdüzü: 30.000 TL
Beyoğlu: 32.000 TL
Büyükçekmece: 30.000 TL
Çatalca: 23.000 TL
Çekmeköy: 32.500 TL
Esenler: 25.000 TL
Esenyurt: 17.000 TL
Eyüpsultan: 40.000 TL
Fatih: 22.000 TL
Gaziosmanpaşa: 24.500 TL
Güngören: 25.000 TL
Kadıköy: 55.000 TL
Kağıthane: 27.500 TL
Kartal: 34.000 TL
Küçükçekmece: 27.000 TL
Maltepe: 35.000 TL
Pendik: 27.500 TL
Sancaktepe: 26.000 TL
Sarıyer: 55.000 TL
Silivri: 22.000 TL
Sultanbeyli: 22.000 TL
Sultangazi: 20.000 TL
Şile: 35.000 TL
Şişli: 31.000 TL
Tuzla: 27.000 TL
Ümraniye: 32.000 TL
Üsküdar: 36.000 TL
Zeytinburnu: 50.000 TL
Yaz aylarında taşınmayı düşünenler için kira artış trendi dikkatle takip edilmeli. Uzmanlara göre, dairesini kiraya vermek isteyenler için şu dönem en karlı zaman dilimi olabilirken, kiralık ev arayanların daha avantajlı fiyatlar yakalaması için kış aylarını beklemeleri öneriliyor.