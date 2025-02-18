Yerin 47 Metre Altında Metan Gazı Paniği, 20 Saattir Söndürülemeyen Yangın İçin AFAD Devreye Girdi

Kocaeli'deki metro inşaatında metan gazı nedeniyle çıktığı belirlenen yangın yürekleri ağza getirdi. 20 saati aşkın süredir devam eden yangın için AFAD da devreye girdi.

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Kocaeli’de bulunan metro inşaatı sırasında yerin 47 metre altında yapılan sondaj çalışmasında metan gazı nedeniyle yangın çıktı. Ortaya çıkan yangında bir çalışan hafif şekilde yaralandı. Alevler 1 gündür devam ediyor.

Yerin 47 Metre Altında Metan Gazı Paniği, 20 Saattir Söndürülemeyen Yangın İçin AFAD Devreye Girdi - Resim : 1

Dün saat 13.55'te Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki metro inşaatı sahasında meydana gelen olayda, yerin 47 metre altında süren sondaj çalışması sırasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, AFAD, doğal gaz dağıtım şirketi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Yangında hafif şekilde yaralanan sondaj firmasında görevli bir çalışan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yerin 47 Metre Altında Metan Gazı Paniği, 20 Saattir Söndürülemeyen Yangın İçin AFAD Devreye Girdi - Resim : 2

YANGIN SÖNENE KADAR ÇALIŞMALAR DURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu alandan herhangi bir boru hattı geçmediği bildirilirken, "Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7-24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Yangın 20 saati aşkın süredir devam ederken, caddenin yakınında araç ve yaya trafiği kapatıldı.

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Kaynak: DHA

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Kocaeli Metro İnşaat
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