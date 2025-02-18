Gazeteci Özlem Gürses Hakkında İddianame! 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Gazetecii Özlem Gürses hakkında YouTube yayınında TSK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

Gazeteci Özlem Gürses Hakkında İddianame! 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırılmıştı.

Gazeteci Özlem Gürses Hakkında İddianame! 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya yayınındaki sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Kaynak: ANKA

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