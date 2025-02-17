Mühür Kırıp Ölümün Kapısını Aradılar: Otel Faciasında İsyan Ettiren Detaylar

İstanbul Pendik'te 24 Mart 2023'te Doğu Mahallesi'nde yer alan 7 katlı otelde meydana gelen yangında; Feyzullah Can Yetim, İbrahim Turan ve Tuba Üstündağ adlı vatandaşlar yaşamını yitirmişti. Üç kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin süren davada yargılanan 3 sanık hakkında gerekçeli kararını açıklandı.

YANGIN DENETİMİNDEN GEÇEMEMİŞ

Mahkeme, otelin işletmecileri Murat Şah ve Cihan Şah ile resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen’in olay günü otelde görevli olduğunu belirtti. Bilirkişi raporunda, otelin yangın söndürme ve algılama sistemlerinin yetersiz olduğu, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların olmadığı, yangından kaçış planlarının eksik olduğu ve binanın uygun proje ve onay olmadan kullanıma açıldığı belirtildi.

MÜHRÜ KIRIP YENİDEN AÇMIŞLAR

Ayrıca, daha önce zabıta tarafından eksiklikler nedeniyle otelin mühürlendiği belirtildi. Otel yetkililerinin mührü kırarak oteli yeniden açtığı ve müşteri kabul etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme, tutuklu sanıklardan iki otel yetkilisine "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verirken, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen resepsiyon görevlisi ise aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA-İHA