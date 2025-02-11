Bolu Faciası Sonrası Çanakkale’de 13 Otelin Kapısına Kilit Vuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu’da Grand Kartal Otel’de çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında 81 il valiliğine 'acele' ibaresiyle bir yazı göndermiş ve denetimlerini sıklaştırmıştı.

Bakanlığın ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etmesinin ardından ekipler Çanakkale’de de harekete geçti.

13 OTEL MÜHÜRLENDİ

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde incelemelerde bulundu.

Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon evrak eksikliği nedeniyle mühürlendi.