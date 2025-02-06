Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama Daha

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 36'sı çocuk 76 kişinin can verdiği otel faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

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Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama Daha

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Köstereli ve Bal'ın savcılık sorguları tamamlandı.

TUTUKLU SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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