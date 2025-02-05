Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme: 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 76 kişiyi hayattan koparan yangın faciasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

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Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme: 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

2 GÖZALTI DAHA

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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