Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme: 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA