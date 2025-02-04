10 Gün Süre İstemişti... Bakan Yerlikaya'dan Flaş Kartalkaya Açıklaması

Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "10 gün içinde tüm sorumlular bulunacak" sözü vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmada gelinen noktaya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, facia ile ilgili müfettiş raporlarının tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı.

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10 Gün Süre İstemişti... Bakan Yerlikaya'dan Flaş Kartalkaya Açıklaması

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Oteli denetleme sorumluluğunun Bolu Belediyesi'ne mi, Kültür ve Turizm Bakanlığına mı ait olduğu 10 gün içinde ortaya çıkacak" demişti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmada gelinen son noktayı anlattı. Yerlikaya, müfettiş raporlarının tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

'İHMALİ OLANLAR CEZALARINI ÇEKECEK'

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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