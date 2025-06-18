Meteoroloji'den Uyarı: Batıda Kuvvetli Rüzgar, Doğuda Sağanak Etkili Olacak
Meteoroloji, kuzeydoğuda yerel sağanak yağışlara, Marmara'nın batısında ise kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselirken, özellikle Ege ve Akdeniz'de kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. İşte 18 Haziran 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkisi sürerken, kuzeydoğu kesimlerde yerel yağışlar ve batıda kuvvetli rüzgar dikkat çekiyor. Ülkenin büyük bölümü ise güneşli bir gün geçirecek.
KUZEYDOĞUDA YAĞMUR, BATIDA SERT RÜZGAR
Karadeniz'in doğusundaki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar görülecek. Bölgedeki vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
Öte yandan Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Saatte 30-50 km hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
SICAKLIK
Kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. İstanbul'da sıcaklık 29°C, İzmir'de ise 37°C'ye kadar yükselecek.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara: Az bulutlu ve açık. Edirne 35°C, İstanbul 29°C. Rüzgar batıda kuvvetli esecek.
Ege: Gökyüzü açık, sıcaklık yüksek. İzmir 37°C, Muğla 33°C.
Akdeniz: Güneşli ve sıcak. Antalya 35°C, Adana 37°C.
İç Anadolu: Az bulutlu, parçalı. Ankara 30°C, Konya 28°C.
Karadeniz: Doğusunda bulutlu ve yağışlı. Trabzon 22°C, Rize 26°C.
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Erzurum 22°C, Malatya 31°C.
Güneydoğu Anadolu: Açık ve sıcak. Diyarbakır 35°C, Gaziantep 33°C.
Özellikle Marmara'nın batısında etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi