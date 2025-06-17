Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O Bölgelerde Yaşayanlar Dikkat: Çok Kuvvetli Vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak yağışlar etkili olacak. Ege kıyıları ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgâr için uyarı yapıldı. Yurdun büyük bölümünde ise sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıkları, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. En yüksek sıcaklıklar İzmir ve Muğla’da 35°C, Adana’da 37°C olarak ölçülecek. Serin hava özellikle İç Anadolu ve Karadeniz iç kesimlerinde hissedilecek.
Rüzgâr, kuzeyli yönlerden etkili olurken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
Doğu Karadeniz’de Rize ve Trabzon çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklar beklenirken, Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yağış ihtimali öne çıkıyor. Yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği uyarısı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve büyük bölümü İç Anadolu’da ise hava az bulutlu ve güneşli geçecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi