Pınar Gültekin'in Annesi Yargıtay'ın Kararına İsyan Etti: 'O Caninin Kızıma Daha Ne Yapması Gerekiyordu!'

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Karara tepki gösteren anne Şefika Gültekin "O günkü acıyı tekrar yaşadık. Yargıtay kararında, cinayeti canavarca hisle işlenmediğini savunmuş. O cani kızımı öldürdü, yaktı ve üzerine beton döktü. Canice hisle öldürmüş olması için daha ne yapması gerekiyordu" dedi.

Pınar Gültekin'in Annesi Yargıtay'ın Kararına İsyan Etti: 'O Caninin Kızıma Daha Ne Yapması Gerekiyordu!'

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan sanık Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Kamuoyunun tepkisini çeken karar sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozularak cezada haksız tahrik indirimi yapılması talebine itiraz etti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından anne Şefika Gültekin sessizliğini bozdu. Adalet istediklerini söyleyen anne Şefika Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

'KIZIMI ÖLDÜRDÜ, YAKTI VE BETON DÖKTÜ'

"Mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesiyle yüreğimiz biraz olsun soğumuştu. Kızımız mezarında huzurla uyuyabileceği için sevinmiştik. Ancak Yargıtay’ın kararı bizi derin üzüntüye boğdu. Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yargıtay kararında, cinayeti canavarca hisle işlenmediğini savunmuş. O cani kızımı öldürdü, yaktı ve üzerine beton döktü. Canice hisle öldürmüş olması için daha ne yapması gerekiyordu Kararı verenlerin kendilerini bizim yerimize koymalarını istiyorum. Adalet istiyoruz."

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Kaynak: DHA

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