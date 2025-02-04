Hatay'daki Depremzededen Yürek Burkan Sözler! 2 Yıl Geçti ama Tablo Değişmedi

6 Şubat 2023 depremlerinin vurduğu Hatay’da iki yıl geçmesine rağmen hala çadırda yaşayan depremzedeler bulunuyor.

Depremden önce Armutlu Mahallesi’nde yaşayan Safiye Demirci’nin evi az hasarlı fakat tadilat yapılmaya ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Demirci, deprem sonrası engelli oğluyla beraber Çekmece Mahallesi’nde çadır kurarak burada yaşamaya başladığını ifade etti. Depremden sonra 5-6 ay kadar tuvalet ve banyo olmadığını aktaran Demirci, komşusunun aracılığıyla bir yardım derneği tarafından tuvalet ve banyo getirildiğini aktardı.

KAYMAKAMLIKTAN YARDIM TALEP ETMİŞ

Evini yaptıracak parası olmadığı için çadırda kaldığını dile getiren Demirci, “Mecburen çadırda kalmak zorundayım, evimi yaptırmak istiyorum ama yaptıracak param yok, mecburen burada yaşıyorum” dedi.

Destek talebinde bulunduğunu söyleyen Demirci, kaymakamlıktan “Evin az hasarlı geçebilirsin” yanıtını aldığını belirtti.

ENGELLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYOR

Sistemde evi az hasarlı olduğu için de konteyner çıkmayan Safiye Demirci, oğlunun engelli maaşıyla geçindiğini söyledi. Yaşadığı zor günleri anlatan Demirci, “Bu süreçte hırsızlar evimin duvarını kırıp içeri girmişler. Kapıları, prizleri, mutfak eşyalarını çıkarmışlar hiçbir şey bırakmamışlar. Ben bunları onlara da anlattım. Evimin fotoğrafını çekip baktılar, ‘Çok masraf çıkar bizim ayıracağımız bütçe sadece 30-35 bin TL’ dediler. Yine fotoğrafları çekip müdüre göndereceğiz dediler onaylanırsa dönüş yapılacağını söyledi ama dönüş yapılmadı. Bir ay geçti hala cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'FIRTINA ÇIKIYOR, KORKUYORUZ'

Mutfak çadırı, yatıp kalktığı çadır ve banyo-tuvaletten oluşan çadırdan bir yaşam alanı kurarak iki yıldır burada yaşadığını dile getiren Demirci, şunları söyledi: “Çadırda yaşam çok zor. Soğukta, yağmurda, rüzgârda bazen fırtına çıkıyor korkuyoruz. Engelli oğlumla beraber kalıyoruz başka gidecek yerim yok. Banyo için küçük bir çadır koymuştum banyoyu orada yapıyordum. Sonra komşum gördü, gönlü razı olmadı sana yardımcı olacağım dedi ve banyo, tuvaleti getirdi. Suyumuzu dahi satın alıyorduk, komşular iyi çıktı Allah razı olsun. Suyumuzu elektriğimizi oradan getiriyoruz”

Oğlunun engelli maaşı ile geçinmeyen çalışan Demirci, aldığı aylığın hiçbir ihtiyacın yetmediğini, her gün yeni zamlar geldiğini ve istedikleri gibi yaşayamadıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA