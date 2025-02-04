Pınar Gültekin'in Babasından Yargıtay'ın Tepki Çeken Kararı Sonrası Yürek Yakan Sözler: 'Keşke Kurşunla Öldürülseydi'

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Karar, kamuoyunda tepkiye yol açarken baba Gültekin, "Keşke kızım işkenceyle değil kurşunla öldürülseydi. Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir?" dedi.

Pınar Gültekin'in Babasından Yargıtay'ın Tepki Çeken Kararı Sonrası Yürek Yakan Sözler: 'Keşke Kurşunla Öldürülseydi'

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan sanık Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Kamuoyunun tepkisini çeken karar sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozularak cezada haksız tahrik indirimi yapılması talebine itiraz etti.

Pınar Gültekin'in Babasından Yargıtay'ın Tepki Çeken Kararı Sonrası Yürek Yakan Sözler: 'Keşke Kurşunla Öldürülseydi' - Resim : 1

BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER

Yargıtay'ın bozma kararının ardından bir televizyon kanalına konuk olarak katılan acılı baba, yürek yakan açıklamalarda bulundu. Baba Sıddık Gültekin, "Bu kararla kızımın gözümün önünde yeniden canlı canlı yakıldığını gördüm, izledim. Gerçekten kararı duydum duyalı kelimeler boğazımda düğümlü. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve adalet herkes için eşit olmalı." dedi.

Pınar Gültekin'in Babasından Yargıtay'ın Tepki Çeken Kararı Sonrası Yürek Yakan Sözler: 'Keşke Kurşunla Öldürülseydi' - Resim : 2

"KEŞKE KURŞUNLA ÖLDÜRÜLSEYDİ"

Acılı baba Gültekin, şunları söyledi:

"Benim kızım 27 yaşındaydı. Daha çok gençti hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı kızımızla ilgili ama bütün hayallerimiz çalındı gitti. Ben şu anda ‘keşke kızım kurşunla öldürülseydi' diyorum. Ölüm seçiyorum. ‘İşkenceyle değil kurşunla öldürülseydi' diyerek ölüm seçiyorum. Bir baba için bu çok ağır. Benim kızım canice, planlanarak, tasarlanarak katledildi. Cenin şeklinde iple bağlıyor, varile koyuyor. Üstüne odun atıyor, benzin döküyor. Verdikleri kararı ben kamuoyuna bırakıyorum. Adalete güvenmezsem kime güveneceğim? Şaşırdım kaldım."

Pınar Gültekin'in Babasından Yargıtay'ın Tepki Çeken Kararı Sonrası Yürek Yakan Sözler: 'Keşke Kurşunla Öldürülseydi' - Resim : 3

"CANAVARCA HİS DEĞİLSE NEDİR?"

Baba Sıddık Gültekin, dinmeyen acısını "Söyleyecek bir sözüm kalmadı" diyerek gözyaşlarıyla anlattı. Baba Gültekin, "Muğla'dan bir türlü çıkamadık. 2,5 yıl boyunca mahkemeye gidip geldik. 5 yıl boyunca sürdü bu dava. Tüm deliller ortadayken bu nasıl bir haksızlık? Adli Tıp raporunda bile "diri diri yakılmış" diyor. Ve bunda tam 11 profesörün imzası var. Bu nasıl bir haksızlık? Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir? Bu gerçekten bir garabet." diye konuştu.

"İsyanım çok fazla, çok öfkeliyim." diyen acılı baba, "Gizli gizli sabahlara kadar ağlıyorum. Ben 5 gün kızımın cenazesini aradım kızım yerine kemiklerini buldum. Adalet ölmüştür bu kararla. Yazıklar olsun. Kardeşi de cinayete yardım ve yataklık etmişti ona da 4 yıl verdiler, ödüldü sanki'' dedi.

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Kaynak: İHA

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